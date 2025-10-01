Για 17η μέρα παραμένει μπροστά από τη Βουλή και συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι ζητώντας να γίνουν εκτός από το DNA και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Πάνος Ρούτσι, είναι φανερά εξαντλημένος, εξετάστηκε από γιατρό, η οποία του συνέστησε να σταματήσει την απεργία πείνας και να πάει στο νοσοκομείο να του χορηγηθεί ορός, γιατί είναι καταβεβλημένος και έχει χάσει το 18-20% της μυϊκής του μάζας.

Ο ίδιος ανέφερε πως δεν θα σταματήσει την απεργία πείνας και θα παραμείνει στο Σύνταγμα μέχρι να δικαιωθεί.

Η πρόεδρος Εφετών Λάρισας έδωσε το «πράσινο φως» για τον άμεσο προσδιορισμό της δίκης που αφορά σε 36 μη πολιτικά πρόσωπα που θα καθίσουν στο εδώλιο. Κατά τη διάρκεια της δίκης, όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» το πρωί της Τετάρτης 1/10 ο Πάνος Ρούτσι έχει δικαίωμα να υποβάλλει οποιοσδήποτε αίτημα.

Η Ευρωπαία εισαγγελέας που θα ασχοληθεί με το εν λόγω ζήτημα αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα και προγραμματίζει να παραχωρήσει και συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια της οποίας σκοπεύει να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις.