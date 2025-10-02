Το Ελσίνκι ανακηρύχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η πιο βιώσιμη πόλη του κόσμου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Βιωσιμότητας Προορισμών 2025. Η φινλανδική πρωτεύουσα πρωτοπορεί στην ανανεώσιμη ενέργεια, την κοινωνική πρόοδο και τους πιστοποιημένους βιώσιμους χώρους, θέτοντας υψηλά τον πήχη για τον τουρισμό φιλικό προς το περιβάλλον.

Κάθε χρόνο η ομάδα του GDS (Δείκτη Βιωσιμότητας Παγκόσμιων Προορισμών) αναλύει δεδομένα από δεκάδες πόλεις σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να προσδιορίσει ποιοι τουριστικοί φορείς κάνουν τα περισσότερα σε τέσσερις βασικούς τομείς: διαχείριση προορισμών, ή «[βελτίωση] της εμπειρίας των επισκεπτών, ισορροπώντας παράλληλα τις ανάγκες του περιβάλλοντος»· πόσο αφοσιωμένη είναι η τοπική τουριστική βιομηχανία στη συνεργασία με βιώσιμους προμηθευτές· πόση κοινωνική πρόοδος έχει επιτευχθεί για τη βελτίωση της ζωής των ντόπιων· και περιβαλλοντικές «πολιτικές και υποδομές».

Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων, η GDS εκπονεί μια έκθεση στην οποία αναφέρονται οι 40 πόλεις που πληρούν -και υπερβαίνουν- τα κριτήρια αυτά. Από τις 40 παγκόσμιες «πρωτοπόρες πόλεις στην αειφορία», μία πόλη κατέκτησε την πρώτη θέση για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Το Ελσίνκι είναι πλέον δύο φορές κάτοχος του τίτλου «η πιο βιώσιμη πόλη του κόσμου». Το 54% της ενέργειας της φινλανδικής πρωτεύουσας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και κυριολεκτικά όλοι οι χώροι της είναι «πιστοποιημένοι ως βιώσιμοι». Επίσης, ελπίζει να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα κατά 80% τα επόμενα πέντε χρόνια και πέτυχε υψηλή βαθμολογία «ένταξης» στον δείκτη κοινωνικής προόδου, πράγμα που σημαίνει ότι είναι προσβάσιμο στους περισσότερους τουρίστες.

Σύμφωνα με τον δείκτη GDS, «ο στόχος του Ελσίνκι είναι να είναι διεθνής πρωτοπόρος και πάροχος λύσεων στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού και των εκδηλώσεων». Δεδομένου ότι είναι η δεύτερη χρονιά που βρίσκεται στην κορυφή του δείκτη, φαίνεται ότι έχει ήδη επιτύχει αυτόν τον στόχο.

Το Γκέτεμποργκ, στη δεύτερη θέση, και η Κοπεγχάγη, στην τρίτη, διατήρησαν, επίσης, τις θέσεις τους από το 2024. Το Γκέτεμποργκ ήταν ο ηγέτης από το 2016 μέχρι πέρυσι, όταν ξεπεράστηκε από το Ελσίνκι. Η σουηδική πόλη σημείωσε παρόμοια βαθμολογία με τη φινλανδική: το 100% των χώρων είναι «πιστοποιημένοι για βιωσιμότητα» και το 60% της ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, αλλά ηττήθηκε οριακά στην κοινωνική πρόοδο.

Η Κοπεγχάγη, όπως αναφέρει το Time Out, είχε στην πραγματικότητα την υψηλότερη βαθμολογία στον «περιβαλλοντικό» δείκτη των τριών πρώτων, με το 69% της ενέργειας της να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και τη δέσμευση να εξαλείψει πλήρως τη χρήση άνθρακα έως το 2030. Για την Κοπεγχάγη, ήταν η πλευρά των προμηθευτών που απογοήτευσε την πόλη.

Οι 10 πιο βιώσιμοι προορισμοί στον κόσμο για το 2025 όπως καθορίστηκαν από τον Δείκτη Βιωσιμότητας Παγκόσμιων Προορισμών 2025