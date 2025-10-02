Η υπόθεση του τροχαίου στη Φιλοθέη με τον Βασίλη Μπισμπίκη στάθηκε αφορμή για νέες τοποθετήσεις γύρω από τον ΚΟΚ και τις αυστηρές ποινές που προβλέπει πλέον για την εγκατάλειψη θυμάτων.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ξεκαθάρισε ότι «δεν είναι ρόλος ενός υπουργού να σηκώνει το δάχτυλο σε πολίτες», τονίζοντας όμως πως η Δικαιοσύνη έχει ήδη επιληφθεί της υπόθεσης και υπενθυμίζοντας τις βαριές κυρώσεις που εισάγει ο νέος ΚΟΚ.

«Εμένα δεν μου αρέσει σαν χαρακτήρα να σηκώνει ένας υπουργός το δάχτυλο σε ένα πολίτη για μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, για την οποία έχει πάει στα δικαστήρια», υπογράμμισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφερθείς στην υπόθεση του τροχαίου στη Φιλοθέη με τον Βασίλη Μπισμπίκη.

«Δεν θα σηκώσω το δάχτυλο στον Βασίλη Μπισμπίκη, δεν είναι ο ρόλος μου. Ούτως ή άλλως πήγε στο δικαστήριο, αφού συνελήφθη. Υπάρχουν διοικητικά μέτρα που αφορούν τον ΚΟΚ, υπάρχουν και ποινικά μέταρ συνδυαστικά. Άρα κάποιοι τίτλοι που λένε “πλήρωσε 1.200€ και τη γλίτωσε” δεν ισχύουν».«Ο νέος ΚΟΚ κατόπιν δίκαιου αιτήματος των συγγενών θυμάτων τροχαίων άλλαξε και πλέον το αδίκημα της εγκατάλειψης αντιμετωπίζεται ως κακούργημα», συνέχισε ο κ. Κυρανάκης.

«Να το ξέρουν όλοι όσοι έχουν στο μυαλό τους ότι εγκαταλείποντας θα είναι σε καλύτερη μοίρα. Αν διαπιστωθεί σοβαρός κίνδυνος ζωής κάθειρξη έως και 6 έτη, βαριά σωματική βλάβη κάθειρξη έως και 10 έτη, θάνατος κάθειρξη έως και 20 έτη». Πρόκειται για μια δολοφονία και, όπως είπε, κατόπιν του μέτρου της υποτροπής, κάποιος ο οποίος πιάνεται να κάνει παράβαση, αντιμετωπίζεται πλέον ως «ύποπτος τέλεσης νέων οδικών εγκλημάτων».