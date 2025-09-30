Ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔ και VAR Manager, Πάολο Βαλέρι, ήταν αυτός που ανέλυσε τις αμφισβητούμενες φάσεις της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και στάθηκε στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Οι «πράσινοι» κατάφεραν να πάρουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα χάρη στο γκολ του Γερεμέγεφ στις καθυστερήσεις, κάνοντας την ανατροπή καθώς είχαν μείνει από νωρίς πίσω στο σκορ μετά την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αγκίρε. Ένα πέναλτι, όμως, που δεν θα έπρεπε να έχει καταλογιστεί, σύμφωνα με τον Βαλέρι.

Αναλυτικά όσα είπε ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔ για όλες τις αμφισβητούμενες φάσεις της 5ης αγωνιστικής…

Για το γκολ του Γκούμα στο Ολυμπιακός – Λεβαδειακός: «Όταν παρουσιάζεται πρόβλημα στο σύστημα ο διαιτητής παίρνει την τελική απόφαση βασιζόμενος στη δική του αντίληψη και στις πληροφορίες που λαμβάνει από τον βοηθό του, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση ήταν λανθασμένες».

Για το πέναλτι κατά του Παναθηναϊκού στον αγώνα με τον Παναιτωλικό: «Ο επιθετικός του Παναιτωλικού κάνει κεφαλιά και ο αμυντικός του Παναθηναϊκού αποκρούσει, χτυπώντας την μπάλα πρώτα με το κεφάλι και μετά με το χέρι που είναι μακριά από το σώμα του. Η μπάλα αλλάζει τροχιά και δεν κατευθύνεται πλέον προς το τέρμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες: Δεν πρέπει να καταλογιστεί πέναλτι.

Ο VAR καλεί τον διαιτητή να δει τη φάση, δείχνοντας του μόνο το άγγιγμα με το χέρι και όχι με το κεφάλι. Συνεπώς ο διαιτητής βλέπει τη φάση ως καθαρό πέναλτι. Ο VAR έπρεπε να δείξει στον διαιτητή καλύτερες λήψεις».