Ο Φεντερίκο Μπερναρντέσκι της Μπολόνια έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο λόγω των ρούχων που επιλέγει να φορέσει ή για το χρώμα με το οποίο βάφει τα μαλλιά του, οπότε αποφάσισε να πάρει θέση για το θέμα, στηρίζοντας όσους ποδοσφαιριστές έχουν δηλώσει πως είναι ομοφυλόφιλοι.

Μετά το πέρασμα του από το πρωτάθλημα των ΗΠΑ, ο Ιταλός άσος, πρώην της Φιορεντίνα και της Γιουβέντους, αποφάσισε να επιστρέψει στη Serie A για να φορέσει τη φανέλα της Μπολόνια. Κανείς στην Ιταλία δεν έχει πρόβλημα με αυτό, πολλοί όμως έχουν πρόβλημα με τα ρούχα που φοράει και θεωρούνται εκκεντρικά ή με τα χρώματα που επιλέγει για να βάφει τα μαλλιά του.

Μια κατάσταση που μάλλον έχει κουράσει τον Μπερναρντέσκι, ο οποίος αποφάσισε να απαντήσει σε όλους αυτούς με όσα τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε.

«Αν μου αρέσει μια φούστα, τη φοράω. Ξέρετε πόσες φορές ο κόσμος μου έχει ότι είμαι ομοφυλόφιλος; Κι αν ήμουν; Υπάρχει πρόβλημα με αυτό; Τι θέμα υπάρχει; Θα ήμουν περήφανος. Συγχαρητήρια και σεβασμό σε αυτούς που έχουν μιλήσει ανοιχτά για τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις», είπε αρχικά ο Ιταλός ποδοσφαιριστής και συνέχισε.

«Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι σε αυτόν τον πλανήτη ο καθένας πρέπει να είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Και πάντα πρέπει να αναρωτιόμαστε: Είναι η γνώμη των άλλων τόσο σημαντική στις ζωές μας; Γιατί αν πληγώσω την κόρη ή τη σύντροφό μου, αυτό, ναι, είναι πρόβλημα. Αλλά το τι λέει ο κόσμος δεν είναι και δεν θα πρέπει να είναι πρόβλημα».