Ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με τη Θέλτα, την Πέμπτη (2/10), στην Ισπανία στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Δημήτρη Πέλκα.

Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους τα συνεχόμενα άσχημα αποτελέσματα και θα επιδιώξουν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα στο Βίγκο, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Θέλτα.

Το παιχνίδι, φυσικά, δεν είναι καθόλου εύκολο για τον «δικέφαλο του βορρά», ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Πέλκα που συνέχισε τη θεραπεία του και παραμένει εκτός δράσης.

Ο Λουτσέσκου ανακοίνωσε την Τρίτη (30/9) την αποστολή που θα ταξιδέψει για Ισπανία και σε αυτή βρίσκονται 24 παίκτες και συγκεκριμένα οι Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Τάισον, Χατσίδης, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοβ, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.