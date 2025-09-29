Ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση του Ατρόμητου με την ΑΕΛ Novibet στο Περιστέρι η 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ολυμπιακός και ΑΕΚ επέστρεψαν στις νίκες και βρίσκονται χέρι – χέρι στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ ο ΠΑΟΚ έχασε έδαφος μετά την ισοπαλία στην Τρίπολη.
Η επόμενη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (4-5/10) και περιέχει το ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στην Τούμπα.
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κηφισιά, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ατρόμητο.
Η επόμενη αγωνιστική (6η)
Σάββατο (4/10)
- Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTOR (18:00)
- ΟΦΗ – Άρης (18:30)
- ΑΕΛ Novibet – Βόλος (20:30)
Κυριακή (5/10)
- Κηφισιά – ΑΕΚ (18:00)
- Λεβαδειακός – Παναιτωλικός (18:00)
- ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (20:30)
- Παναθηναϊκός – Ατρόμητος (21:30)