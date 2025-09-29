Ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση του Ατρόμητου με την ΑΕΛ Novibet στο Περιστέρι η 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ολυμπιακός και ΑΕΚ επέστρεψαν στις νίκες και βρίσκονται χέρι – χέρι στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ ο ΠΑΟΚ έχασε έδαφος μετά την ισοπαλία στην Τρίπολη.

Η επόμενη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (4-5/10) και περιέχει το ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στην Τούμπα.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κηφισιά, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ατρόμητο.

Η επόμενη αγωνιστική (6η)

Σάββατο (4/10)

Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTOR (18:00)

ΟΦΗ – Άρης (18:30)

ΑΕΛ Novibet – Βόλος (20:30)

Κυριακή (5/10)