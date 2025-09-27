Ο Ολυμπιακός πήρε τελικά τη νίκη με το 3-2 επί του Λεβαδειακού, το δεύτερο γκολ του οποίου προκάλεσε μεγάλο θέμα καθώς μέτρησε έπειτα από αναμονή 16 λεπτών επειδή υπήρχε πρόβλημα με το VAR.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν μπροστά με 2-1 στο 79ο λεπτό, όταν ο Γκούμας με ωραίο γυριστό σουτ εντός περιοχής, με το αριστερό, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-2. Το γκολ, όμως, δεν μέτρησε αμέσως.

Μπορεί ο διαιτητής Κατσικογιάννης να έδειξε τη σέντρα, υπήρχε όμως πρόβλημα με το VAR και δεν μπορούσε να ενημερωθεί από τους Ζαμπαλά και Βεργέτη αν το γκολ ήταν κανονικό ή όχι.

Όπως και να έχει, ο διαιτητής περίμενε και τελικά πέρασαν 16 λεπτά πριν δείξει οριστικά σέντρα για το 2-2, εξέλιξη πάντως που δεν επηρέασε τους «ερυθρόλευκους» καθώς στη συνέχεια σκόραραν με τον Τσικίνιο και πήραν τη νίκη με 3-2.