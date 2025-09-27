Με δύο σημαντικά ματς ανοίγει σήμερα η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον φορμαρισμένο Λεβαδειακό στο Καραϊσκάκη λίγο πριν το ταξίδι του στο Λονδίνο, ενώ ο Άρης θέλει να δώσει συνέχεια στο σερί του με τον Χιμένεθ απέναντι στον Πανσερραϊκό, που αναζητά το πρώτο μεγάλο του αποτέλεσμα.

Αναλυτικά:



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

18:00 – COSMOTE SPORT 1 HD

Ο Ολυμπιακός πήρε την ισοπαλία στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και έμεινε στην κορυφή με… συγκατοίκους, βγάζοντας όμως το πρώτο εκτός έδρας ντέρμπι. Μεσοβδόμαδα ξεκίνησε νικηφόρα στο Κύπελλο απέναντι στον Αστέρα στην Τρίπολη, όπου σκόραρε για πρώτη φορά στο πρώτο ημίχρονο, με τον Μεντιλίμπαρ να κάνει ροτέισον. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πολλές λύσεις, θα γίνουν ξανά αλλαγές με τον Λεβαδειακό, καθώς ακολουθεί και το ματς με την Άρσεναλ στο Λονδίνο. Από προβλήματα προέρχονται ο αμυντικός Ροντινέι, ο μέσος Σιπιόνι και οι επιθετικοί Μάρτινς και Γιάρεμτσουκ.

Η εντυπωσιακή πορεία του Λεβαδειακού συνεχίστηκε με το 4-0 επί του ΟΦΗ, που έφερε τους Βοιωτούς στην Πέμπτη θέση και μεσοβδόμαδα με «διπλό» στην Λάρισα στο Κύπελλο, όπου πλέον μπορεί να θέσει ως στόχο και την πρώτη τετράδα στην league phase. Ο Παπαδόπουλος βλέπει το σύνολο που έχει δημιουργήσει να είναι αποτελεσματικό και πάει στο Καραϊσκάκη για να διεκδικήσει ό,τι μπορεί, όπως πέρσι που πήρε την ισοπαλία. Εκτός έδρας έχει μία ισοπαλία, με τον Παναθηναϊκό, από προβλήματα προέρχονται οι επιθετικοί Μπάλτσι, Βέρμπιτς.

ΑΡΗΣ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

20:30 – Novasports Prime

Το νικηφόρο σερί του Άρη με τον Χιμένεθ στον πάγκο του συνεχίστηκε με νέο «διπλό», αυτήν τη φορά με την Κηφισιά στο Αγρίνιο και μεσοβδόμαδα κέρδισε και την Μαρκό στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Ισπανού προπονητή. Οι Θεσσαλονικείς έχουν αποκτήσει αυτοπεποίθηση και πάνε για νέο τρίποντο στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, αν και έχουν πάλι πολλές απουσίες με τον γκολκίπερ Μάικτς, τον μέσο Γένσεν, τους μεσοεπιθετικούς Δώνη, Πέρεθ και τους φορ Αλφαρέλα, Κατεβέρι, ενώ από προβλήματα προέρχονται ο μπακ Μεντίλ και ο εξτρέμ Γιαννιώτας.

Ο Πανσερραϊκός πήρε τον πρώτο του βαθμό στον αγώνα με τον Ατρόμητο, στο πρώτο παιχνίδι που σκόραρε, αλλά και πάλι έδειξε ότι έχει αρκετά πράγματα να διορθώσει αν θέλει να έχει καλύτερη πορεία. Και κυρίως χρειάζεται ένα μεγάλο αποτέλεσμα και για τη ψυχολογία του. Εκτός έδρας έχει δύο ήττες, αλλά από ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Ενισχύθηκε με τον επιθετικό Καρέλη, τον μέσο Μπρουκς και τον μπακ Κάλινιν, επιστρέφει ο εξτρέμ Γκριν, από προβλήματα προέρχονται οι αμυντικός Ουαγκέ, Αρμουγκόμ, ο μέσος Γκαλβάν και ο φορ Λεό.