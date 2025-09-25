Μιλώντας στο podcast Whistleblowers της Daily Mail ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ, ο οποίος υπήρξε αρχιδιαιτητής της Stoiximan Super League, θυμήθηκε ένα απίστευτο σκηνικό με τον Ζοσέ Μουρίνιο, στον οποίο είχε πετάξει ένα παπούτσι.

Ο Άγγλος διαιτητής σφύριζε για περισσότερα από 10 χρόνια στην Premier League και ένας από τους προπονητές με τους οποίους είχε θέματα ήταν ο Πορτογάλος, με τον οποίο έχασε την ψυχραιμία του σε ένα παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο Κλάτενμπεργκ, ο Μουρίνιο διαμαρτυρήθηκε σε έναν αγώνα θεωρώντας πως υπήρχε πέναλτι υπέρ της ομάδας του, το οποίο δεν είχε δώσει ο ρέφερι.

«Πίστευε ότι έχασα ένα χέρι του Σόουκρος. Ήταν σίγουρος πως ήταν πέναλτι και μου είπε: «Το είδες στο ριπλέι;». Είπα ναι και τότε, από τα νεύρα μου, πέταξα το παπούτσι προς το μέρος του. Φυσικά δεν τον πέτυχα. Χλώμιασε, δεν ήξερε τι να πει και έφυγε από τα αποδυτήρια», είπε αρχικά ο Κλάτενμπεργκ και συνέχισε.

«Ήταν όλα παιχνίδια μυαλού, πικρία και κακία. Στο τέλος, η σχέση μου με τον Ζοζέ δεν ήταν πια όπως όταν ήταν στην Τσέλσι. Τότε είχε γοητεία, όλοι τον λάτρευαν και τον αποκαλούσαν Special One.

Στα πρώτα του παιχνίδια ήταν πάντα… γοητευτικός. Έλεγε καλά λόγια για τους διαιτητές, πάντα προσπαθούσε να κερδίσει πλεονέκτημα. Θυμάμαι στη Ρεάλ Μαδρίτης, μου έστειλε μήνυμα στο ξενοδοχείο να μου ευχηθεί καλή τύχη. Υπήρχε πάντα κάτι από πίσω. Όταν όμως σταμάτησε να είναι επιτυχημένος, άλλαξε πολύ. Στην Τουρκία έγινε πικρόχολος, τσακωνόταν συνέχεια με τους διαιτητές, είχε χάσει εκείνη τη γοητεία. Ίσως γιατί δεν κέρδιζε πια».