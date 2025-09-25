Ο Μλάντεν Πέτροβιτς είναι πλέον σχολιαστής στην ελβετική τηλεόραση και ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Γιουνγκ Μπόις μίλησε για την πρώην ομάδα του, κάνοντας αναφορά και στον Ολυμπιακό.

Ο παλαίμαχος Κροάτης επιθετικός είχε αγωνιστεί για 2,5 χρόνια στους «πράσινους», με τη φανέλα των οποίων έβαλε τέλος στην καριέρα του το 2026, έχοντας 14 γκολ και 10 ασίστ σε 79 συμμετοχές, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας το 2014.

Ως σχολιαστής στην ελβετική τηλεόραση πλέον, ο Πέτριτς μίλησε για τον Παναθηναϊκό με αφορμή το παιχνίδι με τη Γιουνγκ Μπόις για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League και είπε τα εξής…

«Ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με απίστευτη ιστορία και κυρίως με φανατικούς, τρελούς οπαδούς. Αυτό ήταν κάτι που πάντα απολάμβανα όταν έπαιζα εκεί. Τα εντός έδρας παιχνίδια ήταν από τα πιο όμορφα πράγματα που μπορεί να ζήσει ένας ποδοσφαιριστής. Βλέπεις πόσο φανατισμένοι είναι οι άνθρωποι. Ζουν για την ομάδα».

Για την πορεία του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια: «Ο Παναθηναϊκός ανήκει αναμφίβολα στα μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά οι χρυσές εποχές έχουν κάπως ξεθωριάσει. Αν κοιτάξεις μόνο τους τίτλους, ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει πίσω τον Παναθηναϊκό».

Για το φετινό ξεκίνημα της ομάδας: «Ο Παναθηναϊκός είχε ένα κακό ξεκίνημα. Πήρε μόνο δύο βαθμούς στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Τόσο η ελληνική ομάδα όσο και η ελβετική είχαν δύσκολο ξεκίνημα.

Η Γιουνγκ Μπόις έχει αρχίσει να βρίσκει ρυθμό, αλλά και ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με προβλήματα. Θα έλεγα ότι οι πιθανότητες είναι αρκετά ισορροπημένες. Ένα μικρό πλεονέκτημα για τη Γιουνγκ Μπόις είναι ότι παίζει εντός έδρας».