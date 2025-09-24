Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League καθώς έμεινε στο 0-0 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε λόγο για περίοδο ατυχίας λόγω των χαμένων ευκαιριών.

Οι «ασπρόμαυροι» προέρχονταν από το 0-0 με τον Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα και ήθελε τη νίκη κόντρα στους Ισραηλινούς για να μπει με το δεξί στο Europa League, τελικά όμως προέκυψε νέο 0-0, σε ένα παιχνίδι στο οποίο χάθηκαν μεγάλες ευκαιρίες στα τελευταία λεπτά.

Όπως και να έχει, ο Λουτσέσκου κλήθηκε να εξηγήσει το αποτέλεσμα, μιλώντας στην Cosmote αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.

«Ήταν ένα περίπλοκο παιχνίδι με μία επιθετική ομάδα με ποιότητα που μπορεί ανά πάσα στιγμή να φτιάξει φάσεις. Έγιναν κάποια λάθη από εμάς στο πρώτο ημίχρονο και οδήγησαν σε ευκαιρίες, στο δεύτερο δεν επαναλήφθηκαν και δεν δώσαμε χώρο στον αντίπαλο», είπε αρχικά ο προπονητής του ΠΑΟΚ και συνέχισε.

«Έπαιξαν καλή άμυνα, δεν ήταν εύκολο, αλλά είχαμε μεγάλες ευκαιρίες για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, σε κάποιες φάσεις χρειάζεται και η τύχη, είμαστε σε μία περίοδο ατυχίας. Πρέπει να κρατήσουμε την αυτοπεποίθηση με την οποία αγωνιστήκαμε και να μετουσιώσουμε τις φάσεις σε γκολ».