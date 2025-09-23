Το μνημόνιο που αφορά τα επόμενα βήματα για την κατασκευή της Νέας Τούμπας παραδόθηκε στη διοίκηση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ από την τριμελή τεχνοκρατική επιτροπή που ορίστηκε αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο Ερασιτέχνης είχε ανακοινώσει πως είχε οριστεί η επιτροπή για τη σύνταξη του μνημονίου και την παροχή τεχνικών συμβουλών για το νέο γήπεδο στην Τούμπα. Τα μέλη της επιτροπής είναι ο Κωνσταντίνος Κατάκαλος, αναπληρωτής καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διευθυντής του Ε.Π.Α.Υ.Κ., ο Κωνσταντίνος Κορνιλάκης, εταίρος της νομικής εταιρείας «Κ2Α LAW FIRM» και ο Νικόλαος Κωνσταντινίδης, πολιτικός μηχανικός, τεχνικός σύμβουλος και ιδρυτής του Ομίλου «ΑΝΑΔΟΜΩ» και το μνημόνιο είναι έτοιμο.

Η τεχνοκρατική επιτροπή το παρέδωσε στη διοίκηση του Ερασιτέχνη και αναμένεται να συνεδριάσει άμεσα το διοικητικό συμβούλιο ώστε όλα τα μέλη του να ενημερωθούν αναλυτικά για όσα αναφέρονται στο μνημόνιο.

Σε ό,τι αφορά την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, είχε παραδώσει στον Ερασιτέχνη μνημόνιο σχετικά με τη Νέα Τούμπα και έχει ενδιαφέρον το αν οι δύο πλευρές θα έρθουν πιο κοντά, γιατί οι σχέσεις τους δεν είναι οι καλύτερες δυνατές αυτή τη στιγμή, μέσω του μνημονίου της τεχνοκρατικής επιτροπής.