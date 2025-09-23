Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Τετάρτη (24/09, 19:45) την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να περιμένει μάχη.

«Αύριο είναι ένα διαφορετικό ματς, μια διαφορετική διοργάνωση και θα πω στους παίκτες ότι έκαναν μια φανταστική εμφάνιση το Σάββατο. Μπορεί να μην σκόραραν, να μην βρέθηκε το εύκολο γκολ, αλλά δημιουργήσαμε φάσεις και παίξαμε πολύ καλά επιθετικά. Χρειάζεται περισσότερη αποφασιστικότητα και συγκέντρωση μπροστά στην αντίπαλη εστία. Στην προετοιμασία του αγώνα, θα τους μιλήσω και για τον τρόπο παιχνιδιού του αντιπάλου μας. Πράγματα φυσιολογικά όταν έχουμε αυτές τις εβδομάδες με πολλά ματς και διαφορετικούς αντιπάλους», τόνισε ο προπονητής του δικεφάλου στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι.

«Έχουμε έναν αγώνα αύριο. Αυτό γνωρίζω μόνο. Πρέπει να προετοιμάσω την ομάδα να είναι 150% έτοιμη να σκοράρει, να τρέξει, να δώσει τη μάχη της και να κερδίσει. Τα άλλα θέματα δεν ανήκουν σε εμένα και σε εμάς για να τα σχολιάσουμε. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία στην ομάδα, είμαι από τους λίγους που πρέπει να έχω την ισορροπία στο μέγιστο επίπεδο. Πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι όπως ξέρετε. Ελπίζω να δω το γκρουπ των παικτών να δουλεύει σωστά όπως κάνει από την αρχή της σεζόν και να βελτιώνονται στον αγωνιστικό χώρο. Η εξέλιξη είναι αυτή που ήλπιζα να δω και πιστεύω ότι θα βελτιωθεί η ομάδα ακόμα περισσότερο. Το παιχνίδι της περασμένης Τετάρτης ήταν ένα καλό μάθημα για εμάς και να ξέρουμε μέχρι που μπορεί να φτάσει το κομμάτι του rotation».