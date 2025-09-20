Η νέα αυτοβιογραφία του Μπγιορν Μποργκ έχει κυκλοφορήσει και σε αυτή δεν υπάρχει μόνο η αποκάλυψη για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο, αλλά και αυτή για τη χρήση ναρκωτικών που έκανε πριν πολλά χρόνια.

Ο Σουηδός θρύλος του τένις, κάτοχος 11 τίτλων Grand Slam, έχει διαγνωσθεί με καρκίνο όπως αποκαλύπτει στην αυτοβιογραφία του, η οποία τον έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο καθώς αυτή δεν είναι η μόνη αποκάλυψη που κάνει.

Ο Μποργκ παραδέχεται και τη χρήση ναρκωτικών, λέγοντας πως αρχικά το έκανε για να περάσει καλά και να ξεσπάσει αλλά στη συνέχεια διαπίστωσε ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά.

«Ήταν το καλοκαίρι του 1982, κατά τη διάρκεια εκείνου του δήθεν διαλείμματος από το τένις, όταν σκότωνα τον χρόνο μου στη Νέα Υόρκη. Στην αρχή ήταν απλώς για να περάσω καλά και να ξεσπάσω. Πολλοί άνθρωποι γύρω μου το έκαναν. Στην πορεία, έγινε συνήθεια, ένας τρόπος να αντιμετωπίσω τις σκοτεινές σκέψεις που άρχισαν να έρχονται μέσα μου. Ήταν απλώς μια διαφυγή και ένας τρόπος να μπω σε μια πιο ανάλαφρη και αδιάφορη φούσκα. Και φυσικά, έμεινα κολλημένος σε αυτό», αναφέρει ο Σουηδός θρύλος του τένις και συνεχίζει.

«Πάντα πίστευα στην αστρολογία, και οι Δίδυμοι λέγεται ότι είναι από τα πιο περίπλοκα ζώδια. Μερικές φορές νιώθω σαν να είμαι φτιαγμένος από δύο διαφορετικά άτομα: Το καλό και το κακό. Όπως εύκολα μπορώ να αισθάνομαι γεμάτος ζωή, έτσι εύκολα μπορώ να ενεργώ παρορμητικά και να γίνομαι σχεδόν αυτοκαταστροφικός.

Δεν ένιωθα ποτέ άνετα με τις σκέψεις μου. Νιώθω σαν να με κατακλύζουν. Τότε οι δαίμονες με προλαβαίνουν, και τότε ξεκινάει η αυτοθεραπεία μου. Αλλά φυσικά, αυτό δεν είναι ο σωστός τρόπος για να το αντιμετωπίσεις, γιατί μόλις ελέγξεις μια εξάρτηση, μια άλλη παίρνει τη θέση της».