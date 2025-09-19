Ο Τούρκος σέντερ του NBA, Αλπερέν Σενγκούν, βρέθηκε στην ελληνική ταβέρνα «Μάνος» στο Μαρμάρι της Τουρκίας, απολαμβάνοντας τις τελευταίες του διακοπές πριν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις υποχρεώσεις του με τους Χιούστον Ρόκετς.

Ο Σενγκούν, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με την εθνική Τουρκίας στο Eurobasket 2025 στη Λετονία, φαίνεται να χαλαρώνει μετά τα σχόλια που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις νωρίτερα.

Στα πλάνα που δημοσιεύει το Poilitisonline.com, ο All-Star του NBA απολαμβάνει τη φιλοξενία της ελληνικής ταβέρνας. Στο βίντεο φαίνεται ο Γιάννης Μάγκος, γιος του ιδιοκτήτη της ταβέρνας, να σηκώνει από το τραπέζι τον υψηλόσωμο παίκτη και να τον προκαλεί να σπάσουν μαζί δεκάδες πιάτα. Στο τέλος, μάλιστα, ο ίδιος σπάει ένα πιάτο στο κεφάλι του Τούρκου σέντερ.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με χαμόγελα και αγκαλιές, καθώς ο Γιάννης Μάγκος και ο Αλπερέν Σενγκούν φωτογραφίζονται αναμνηστικά μαζί, κρατώντας ζωντανή τη μοναδική εμπειρία της ελληνικής φιλοξενίας.