Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμασαν έντονα τους παίκτες της ομάδας μετά την ήττα με 4-1 από τον Λεβαδειακό στην πρεμιέρα του κυπέλλου Ελλάδας, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να… συμφωνεί μαζί τους, κάνοντας λόγο για «ντροπή».

Οι «ασπρόμαυροι» ήταν το φαβορί και ήθελαν να μπουν με νίκη στη League Phase του κυπέλλου, η απόδοσή τους όμως ήταν τραγική και τελικά αντί για νίκη ήρθε ήττα και μάλιστα με 4άρα.

Ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε την οργή των οπαδών που βρέθηκαν στη Λιβαδειά και αποδοκίμασαν τους παίκτες όταν αυτοί πήγαν προς το μέρος τους μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, φωνάζοντας και τα σχετικά συνθήματα.

Την ίδια ώρα, ο Λουτσέσκου στις δηλώσεις του προσπάθησε να εξηγήσει τι έγινε, λέγοντας: «Ντροπή το αποτέλεσμα και η εμφάνιση. Δεν είχαμε τη νοοτροπία να παλέψουμε. Κάναμε πολλά λάθη σε άμυνα κι επίθεση. Είναι ντροπή και πρέπει μ’ αντιδράσουμε.

Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Έχεις 5-6 ευκαιρίες και δεν σκοράρεις και στην άμυνα κάνεις τόσα λάθη. Θα μείνει αυτή η ντροπή για μας, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Έπρεπε να μπούμε να παλέψουμε, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο».