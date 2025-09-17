Η ΑΕΛ ήταν πολύ κοντά στην εκτός έδρας νίκη κόντρα στο Μαρκό για την πρεμιέρα της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, στις καθυστερήσεις όμως με πέναλτι του Μεντόζα διαμορφώθηκε το τελικό 2-2.

Ο Ζήσης Χατζηστραβός άνοιξε στο 29′ -με εξαιρετική ατομική ενέργεια, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ- το σκορ, αλλά οι τυπικά γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 43ο λεπτό με κεφαλιά του Σμάλη.

Ο Μούργος με ωραίο τελείωμα έξω από την περιοχή έβαλε ξανά μπροστά στο σκορ (72’) την ΑΕΛ (2-1), αλλά ο Μεντόζα στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού διαμόρφωσε με εύστοχο πέναλτι το τελικό 2-2.

Μαρκό: Σαφαρίκας, Τσάκνης (73΄ Μαρκοπουλιώτης), Μπουσάι, Σμάλης, Μιγιένγκα, Οικονομίδης (73΄ Παυλίδης), Αλεξόπουλος, Ντέτλερ (63΄ Καλλέργης), Σεμπά (63΄ Μεντόσα), Κωνσταντακόπουλος, Κυριακίδης (87΄ Χαϊκάλης).

ΑΕΛ: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Κοβάσεβιτς, Στάικος (46΄Ατανάσοβ), Σουρλής (63΄ Τούπτα), Χατζηστραβός (80΄ Σαγάλ), Δημηνίκος (62΄ Βαρσάμης), Πασάς (63΄Μούργος), Γκαράτε.