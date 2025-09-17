Με τον Ντέσερς να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 την Athens Kallithea για την πρεμιέρα της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας και στρέφει, πλέον, την προσοχή του στο ντέρμπι που ακολουθεί με τον Ολυμπιακό.

Με τον Δημήτρη Κοροπούλη στον πάγκο ως υπηρεσιακός προπονητή, οι «πράσινοι» ήθελαν τη νίκη, την πρώτη για τις εγχώριες διοργανώσεις τη φετινή σεζόν, ώστε να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση και να μη γίνουν χειρότερα τα πράγματα πριν το ντέρμπι του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό.

Το «τριφύλλι» προσπάθησε να μπει δυνατά στο παιχνίδι και να πάρει τον έλεγχο, έχοντας διπλή ευκαιρία στο 14′ με τον Ντέσερς που νικήθηκε από τον Κρεσπί και τον Ταμπόρδα που σημάδεψε το δοκάρι. Ο Αργεντίνος ήταν επικίνδυνος και στα επόμενα λεπτά, με τους γηπεδούχους να πιέζουν και να ανοίγουν τελικά το σκορ στο 30′.

Ο Τετέ έκανε ωραία ενέργεια από δεξιά καθώς απέφυγε όποιον βρήκε μπροστά του, πάτησε περιοχή και έκανε το γύρισμα για τον Ντέσερς που έγραψε εύκολα από κοντά το 1-0. Στο 33′ ο Ταμπόρδα πήγε για το 2-0 αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ μετά το ωραίο σουτ που επιχείρησε, για να πέσει στη συνέχεια ο ρυθμός του παιχνιδιού.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης η Athens Kallithea είχε ευκαιρία με τον Γκολφίνο που έφυγε στην πλάτη της άμυνας αλλά ο Λαφόν αντέδρασε σωστά, με τους προπονητές να κάνουν στη συνέχεια αλλαγές και τους «πράσινους» να πλησιάζουν στο γκολ στο 76′ με την κεφαλιά του Ίνγκασον αλλά ο Κρεσπί έκανε μεγάλη επέμβαση, κρατώντας το 1-0.

Αυτό που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα δηλαδή, αν και ο Παναθηναϊκός συνέχισε τις προσπάθειες για δεύτερο γκολ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Κοροπούλης): Λαφόν, Ίνγκασον, Γεντβάι, Κώτσιρας, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Μπρέγκου (68′ Μπόκος), Ταμπόρδα (58′ Τσέριν), Τετέ (68′ Μπακασέτας), Ζαρουρί (78′ Τζούρισιτς), Ντέσερς (78′ Πάντοβιτς).

Athens Kallithea (Κώστας Μπράτσος): Κρεσπί, Ματίγιεβιτς, Πανάγου, Πασαλίδης, Κρίμιτζας (78′ Ζωγραφάκης), Μαυριάς (46′ Ορμενάι), Γρίβας (46′ Σαρδέλης), Γκολφίνος, Σαταριάνο (64′ Μεταξάς), Καστίγιο, Παυλάκης.