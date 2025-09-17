Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην Αθήνα μετά το τέλος του EuroBasket 2025 και επισκέφθηκε την ακαδημία μπάσκετ του Παναθηναϊκού, ο οποίος ανέβασε το σχετικό βίντεο στα social media.

Ο Greek Freak ήταν εκπληκτικός στο Eurobasket οδηγώντας την Εθνική Ελλάδας στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, το πρώτο μετά το 2009, γνωρίζοντας την αποθέωση από όλους. Ο Αντετοκούνμπο είναι στην Αθήνα αυτές τις ημέρες και αποφάσισε να επισκεφθεί την ακαδημία των «πράσινων».

Ο Γιάννης μίλησε στους νεαρούς αθλητές δίνοντάς τους διάφορες συμβουλές και τονίζοντάς τους ότι η σκληρή δουλειά φέρνει πάντα αποτέλεσμα, ενώ αναφέρθηκε και σε όσα έχει ζήσει στο ΝΒΑ όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται στους Μιλγουόκι Μπακς, με τους οποίους έχει κατακτήσει και το πρωτάθλημα.

Επίσης, βρέθηκε κοντά και στο τμήμα PAO BC Academy ASD, το οποίο απευθύνεται σε άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού.