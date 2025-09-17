Με τον Πιερό να σκοράρει στο 23ο λεπτό και τον Ζοάο Μάριο να κάνει το ντεμπούτο του, η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 εκτός έδρας το Αιγάλεω για την πρεμιέρα της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Μετά τις τρεις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, ήρθε και αυτή για την 1η αγωνιστική του κυπέλλου για την Ένωση, για την οποία ο Μάρκο Νίκολιτς άλλαξε όλη την 11άδα. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν στο 4′ την πρώτη τους προσπάθεια με τον Πιερό που δεν τελείωσε καλά τη φάση μετά τη σέντρα του Πένραϊς, για να απαντήσουν οι γηπεδούχοι στο 8′ με την ευκαιρία του Κουϊρουκίδη που δεν βρήκε στόχο με κεφαλιά.

Στο 19′ ο Πιερό βρέθηκε ξανά σε θέση βολής μετά την ωραία μπαλιά του Καλοσκάμη αλλά ο Τάτσης τον έκοψε, για να σκοράρει τελικά… με την τρίτη. Στο 23′ ο Πένραϊς έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Πιερό πλάσαρε στην κίνηση για το 0-1, με το οποίο πήγαν στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες.

Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, στο 55′ συγκεκριμένα, ο Πιερό θα μπορούσε να σκοράρει ξανά, μετά την πάσα του Ελίασον, αλλά δεν τα κατάφερε, για να ακολουθήσει στο 57′ η μεγάλη ευκαιρία για το Αιγάλεω με το πλασέ, εντός περιοχής, του Κουϊρουκίδη στο οριζόντιο δοκάρι. Αμέσως μετά, στο 58′, ο «δικέφαλος αετός» πήγε για το 0-2 αλλά ο Τσιμόπουλος απέκρουσε το πλασέ του Καλοσκάμη, με το Νίκολιτς να ρίχνει στο 60′ στο παιχνίδι τον Ζοάο Μάριο.

Ο Πορτογάλος άσος έκανε το ντεμπούτο του με την ΑΕΚ και σε δύο περιπτώσεις, στο 78′ και στο 86′, θα μπορούσε να σκοράρει αλλά την πρώτη φάση την καθάρισε ο Τσιμόπουλος ενώ στη δεύτερη το πλασέ κόντραρε σε αντίπαλο και άλλαξε πορεία. Όπως και να έχει, πάντως, η Ένωση πήρε τη νίκη και μπήκε με το δεξί και στο κύπελλο.

Αιγάλεω (Σταύρος Μπαϊράμης): Τσιμόπουλος, Καρρίκι, Ζιούλης, Ευαγγέλου, Ουνγιαλίδης (46′ Βάρκας), Κωστόπουλος, Τάτσης, Καραμπάς (61′ Ξενιτίδης), Τακεσιάν (61′ Γιαννίκος), Τσιλιγγίρης (72′ Αθανασακόπουλος), Κουϊρουκίδης (72′ Κωστέας).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πένραϊς, Βίντα, Χρυσόπουλος, Οντουμπάτζο (60′ Κοσίδης), Γκρούγιτς, Λιούμπισιτς, Καλοσκάμης (60′ Ζοάο Μάριο), Κοϊτά (60′ Πινέδα), Ζίνι (46′ Ελίασον), Πιερό.