Ο Αστέρας Τρίπολης προηγήθηκε, η Κηφισιά όμως ισοφάρισε και τελικά οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τα πάντα με το 1-1, για την 1η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Αρκάδες κατάφεραν να προηγηθούν στο 30ο λεπτό με τον Εμμανουηλίδη και στο 56′ άγγιξαν το δεύτερο γκολ με την εκτέλεση φάουλ του Πομόνη που έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Η Κηφισιά, έτσι, παρέμεινε ζωντανή και τελικά κατάφερε να ισοφαρίσει στο 68′, όταν ο Τεττέη, ο οποίος είχε μπει ως αλλαγή λίγα λεπτά νωρίτερα, κέρδισε πέναλτι από τον Τσιντώτα και το εκτέλεσε ο ίδιος για το 1-1, το οποίο παρέμεινε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.