Ο Παναθηναϊκός κλήθηκε σε απολογία για όσα έγιναν στο παιχνίδι με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό στάδιο, δεν κινδυνεύει όμως να υποδεχθεί χωρίς κόσμο τον Ολυμπιακό την Κυριακή (21/9), για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ήττα από την Κηφισιά προκάλεσε νεύρα στους οπαδούς των «πράσινων» που ήταν στις εξέδρες, με συνέπεια να υπάρξουν αποδοκιμασίες για όλους αλλά και φθορές στο γήπεδο καθώς έσπασαν καθίσματα, τα οποία και πέταξαν προς την πλευρά των παικτών.

Ο Παναθηναϊκός, επομένως, κλήθηκε σε απολογία, με βάση όμως άρθρο που δεν προβλέπει τιμωρία της έδρας παρά μόνο πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από 5.000 μέχρι 70.000 ευρώ. Άρα, το ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής με τους «ερυθρόλευκους» θα διεξαχθεί παρουσία κόσμου.

Ακόμη, πάντως, κι αν υπήρχε τιμωρία της έδρας των «πράσινων», το γήπεδο της Λεωφόρου και πάλι θα είχε κανονικά κόσμο στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό καθώς δεν θα είχε παρέλθει το πενθήμερο που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας.