Ο πρώην αμυντικός της Μπαρτσελόνα, του Ολυμπιακού και της εθνικής Γαλλίας, Ερίκ Αμπιντάλ, αναγκάστηκε να προβεί σε δήλωση επιβεβαιώνοντας ότι είναι «ζωντανός και αβλαβής», μετά από φήμες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί του θανάτου του.

«Κάποιες φήμες δεν θα έπρεπε ποτέ να υπάρχουν», έγραψε στο Instagram. «Είμαι εδώ με την οικογένειά μου και όλα είναι καλά. Ο σεβασμός είναι απαραίτητος. Υπάρχει μια οικογένεια και τα παιδιά μου πίσω από αυτό. Για να είμαι σαφής, είμαι καλά, είμαι ζωντανός και αβλαβής. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη και τα μηνύματα ανησυχίας. Ας επικεντρωθούμε σε ό,τι πραγματικά έχει σημασία».

Ο πρώην διεθνής Γάλλος είχε διαγνωστεί με όγκο στο ήπαρ το 2011, ενώ βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του στην Μπαρτσελόνα και αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο το 2014, ως παίκτης του Ολυμπιακού.