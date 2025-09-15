Υποδοχή ηρώων για τη χάλκινη Εθνική Ομάδα Μπάσκετ στο αεροδρόμιο

Μετά την εξαιρετική τους πορεία στο Eurobasket, οι παίκτες της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας επέστρεψαν στη χώρα μας από τη Ρίγα της Λετονίας, φορώντας με υπερηφάνεια τα χάλκινα μετάλλια που κατέκτησαν, μετά τη νίκη επί της Φινλανδίας στον μικρό τελικό της διοργάνωσης. Η άφιξή τους στην Αθήνα συνοδεύτηκε από θερμή υποδοχή, καθώς όσοι βρέθηκαν στο αεροδρόμιο τους αποθέωσαν για την ιστορική τους επιτυχία.

Οι παίκτες της Εθνικής εμφανίστηκαν με τα μετάλλια στο στήθος και υπό τους ήχους του «Final Countdown».

Η γαλανόλευκη αποστολή έφτασε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος το μεσημέρι της Δευτέρας, με την υποδοχή να περιλαμβάνει λουλούδια και θερμά χειροκροτήματα από τον κόσμο. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είχε προετοιμάσει ειδικά αναμνηστικά για να τιμήσει τους παίκτες και να τους ευχαριστήσει για την προσφορά τους στον ελληνικό αθλητισμό.

Τα αναμνηστικά αυτά έχουν τη μορφή κλαδιού ελιάς, συμβολίζοντας την ειρήνη, τη νίκη και την τιμή, και αποτελούν μια ιδιαίτερη αναγνώριση για το μεγάλο επίτευγμα της Εθνικής μας ομάδας στο Eurobasket. Η επιστροφή τους στη χώρα μας δεν είναι μόνο μια γιορτή για τον αθλητισμό, αλλά και μια στιγμή που ενώνει τους Έλληνες γύρω από την υπερηφάνεια και τη συλλογική χαρά.

«Είναι πολύ ωραία υποδοχή, όπως αξίζει σε αυτή την ομάδα. Αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλη την Ελλάδα. Θέλαμε να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο. Θέλαμε να φέρουμε το μπάσκετ ψηλά. Το αξίζει αυτή η γενιά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της επιτυχίας, αλλά όλα τα εύσημα ανήκουν στους παίκτες και σε όσους συνετέλεσαν. Εύχομαι αυτό το μετάλλιο να αναγεννήσει το μπάσκετ σε πολλούς τους τομείς», δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Σπανούλης.

Από την πλευρά του ο αρχηγός της Εθνικής, Κώστας Παπανικολάου, τόνισε: «Ευχαριστούμε για την υποδοχή, πολύ όμορφα συναισθήματα βιώνουμε από χθες. Τα μηνύματα αγάπης που έχουμε πάρει, ακόμα και μετά την ήττα από την Τουρκία ήταν συγκινητικά. Η θετική τους σκέψη μας βοήθησε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ευελπιστούμε με αυτή την επιτυχία να μπούμε στα σπίτια των Ελλήνων, να τους δώσαμε χαμόγελα και να κάνουμε τη νέα γενιά να αγαπήσει το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι ένα, ενιαίο και είναι υπό τη στέγη της Εθνικής. Ευελπιστούμε τα καλύτερα να είναι μπροστά μας».