Καλεσμένος στο «Πρωινό» ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης, με αφορμή την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου της Εθνικής στο EuroBasket 2025, μετά από 16 χρόνια. Ο «δράκος» του ελληνικού μπάσκετ παρακολούθησε το τουρνουά από το σπίτι του και μίλησε με συγκίνηση για την πορεία της ομάδας.

«Το είδα στο σπίτι με την οικογένειά μου. Ήταν μία φανταστική βραδιά αλλά και ένα φανταστικό τουρνουά. Γιατί θεωρώ ότι έδωσε πολλά μηνύματα σε όλους μας. Να καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα όλοι μαζί. Να υποφέρουμε και να μην τα παρατάμε. Να νιώθουμε χάλια και να ενώνουμε τις δυνάμεις μας και να παλεύουμε και να βγαίνουμε νικητές και να απολαμβάνουμε όλη αυτή τη δράση», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης υπογράμμισε ότι είδε τη «γαλανόλευκη» να εξελίσσεται σε κάθε παιχνίδι του τουρνουά: «Ήμουν στην Κύπρο και με ρώτησαν κάποια στιγμή μετά από 2-3 ματς, μετά το ματς με την Γεωργία αν θυμάμαι καλά, και είπα ότι η ομάδα μας σε κάθε παιχνίδι εξελίσσεται μέσα στα ματς, εξελίσσεται μες το τουρνουά, και τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ στάθηκε ιδιαίτερα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης είναι συγκλονιστικός. Χαιρόμαστε γιατί έρχεται και παίζει για την πατρίδα μας».

Για τον Βασίλη Σπανούλη

Δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τον Βασίλη Σπανούλη, τονίζοντας την εξέλιξή του και τη μοναδική καριέρα του: «Ο Βασίλης έχει τεράστια προοπτική. Έδινε τον εαυτό του κάθε μέρα στην προπόνηση. Ήθελε να ακολουθήσει τις συμβουλές των προπονητών. Στην αρχή ήταν χειμαρρώδης αλλά σιγά σιγά άρχισε να καταλαβαίνει περισσότερο τι σημαίνει τακτική και το παιχνίδι… Πώς μπορείς να είσαι αποτελεσματικός. Και έκανε την τέλεια καριέρα».