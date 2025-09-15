Μετά από 16 χρόνια η Εθνική Ελλάδος ανέβηκε ξανά στο βάθρο, αφού η επίσημη αγαπημένη κέρδισε τη Φινλανδία και πήρε το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Βασίλης Σπανούλης διαχειρίστηκε άριστα τη δύσκολη κατάσταση μετά την ήττα από την Τουρκία στα ημιτελικά και κατάφερε οι παίκτες του να ξεχάσουν τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία της Παρασκευής, δείχνοντας πως η αύρα του έχει ήδη εισέλθει μέσα στα αποδυτήρια της «γαλανόλευκης».

Δίπλα στον σπουδαίο Σπανούλη θα βρίσκεται και ο Greek Freak, αφού όπως είπε ξεκάθαρα στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου…no Σπανούλης, no Γιάννης.

«Δεν θέλω να πιέσω τον κόουτς Σπανούλη, αλλά αν δεν είναι κι αυτός εδώ, δεν θα είμαι κι εγώ. Από τη στιγμή που είναι εδώ, είμαι κι εγώ. Είναι τόσο απλό. Βγάζει τον καλύτερο εαυτό σε μένα και στην ομάδα, έχει νοοτροπία νικητή και θέλω να μπορώ να είμαι με ανθρώπους που έχουν μεγαλείο, που ξέρουν να νικάνε και ξέρουν να σπρώχνουν μπροστά τους παίκτες τους και όλη την ομάδα».

Αμέσως μετά την ηγετική του ομιλία στα αποδυτήρια της ομάδας, γνώρισε την αποθέωση από τους παίκτες της ομάδας και τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, ενώ δεν απέφυγε και το επιβεβλημένο σε αυτές τις περιπτώσεις μπουγέλο.

Άλλωστε, όπως δήλωσε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, θα είναι στην Εθνική όσο θα είναι και ο Σπανούλης.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για αυτά τα δύο χρόνια που είμαστε μαζί, όχι μόνο για φέτος. Να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που ήταν στα παράθυρα και όλο το σταφ. Για μένα προσωπικά κάναμε ένα εκπληκτικό τουρνουά. Δεν κερδίσαμε μόνο ένα μετάλλιο, αλλά παίξαμε και εξαιρετικό μπάσκετ. Ακόμη μία φορά σήμερα βάλαμε 92 πόντους. Σε όλο το τουρνουά είχαμε ένα εκπληκτικό κλίμα. Εύχομαι από καρδιάς να πετύχετε τους στόχους σας με τις ομάδες σας. Θα είμαι πάντα δίπλα σας, είτε ως προπονητής, είτε σαν φίλος. Το τηλέφωνό μου θα είναι πάντα ανοιχτό για εσάς», είπε στους παίκτες του, ο Βασίλης Σπανούλης.

Με τον Γιάννη να παραμένει σημείο αναφοράς, τον Μήτογλου και τον Ντόρσεϊ να συνεχίζουν, τον Σαμοντούροβ να δίνει ελπίδα για το αύριο και τους υπόλοιπους, η Εθνική μπορεί να συνεχίσει να ονειρεύεται.

Σλούκας για το μέλλον του στην Εθνική: Είναι σοφό να γνωρίζεις πότε πρέπει να σταματήσεις, το αφήνω ανοιχτό

Ο Κώστας Σλούκας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Εθνική Ελλάδα, ενώ χαρακτήρισε αυτή την επιτυχία με την Εθνική το μεγαλύτερο επίτευγμα της καριέρας του και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

«Αφιερώνω αυτό το μετάλλιο σε όλους τους Έλληνες και στην οικογένειά μου, γιατί έχω λείψει πολύ από το σπίτι φέτος. Προφανώς και αξίζαμε αυτό το μετάλλιο, είναι κάτι ασύλληπτο.

Μπορώ να πω ότι έχω μία αξιοσέβαστη καριέρα, αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου. Είναι πολύ μακρινό το 2027, δεν ξέρω το μέλλον τι επιφυλάσσει, αλλά πιθανόν να είμαι τότε άνεργος. Νομίζω ότι είναι σοφό να γνωρίζεις πότε πρέπει να σταματήσεις, τον τρόπο και το σωστό τάιμινγκ. Θα το αφήσω ανοιχτό και θα δείξει».

Η «χρυσή» βίβλος του EuroBasket: Δεύτερο χρυσό για τη Γερμανία

Η Γερμανία ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο φετινό EuroBasket. Η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού επικράτησε 88-83 της Τουρκίας στον μεγάλο τελικό και κατέκτησε το μεγάλο τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Οι πρωταθλήτριες χώρες ανά χρονιά