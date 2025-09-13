Ο Μεχντί Ταρέμι μπήκε ως αλλαγή στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό (5-0) και έκανε ιδανικό αντίπαλο για τον Ολυμπιακό πετυχαίνοντας δύο γκολ και γνωρίζοντας την αποθέωση από το κατάμεστο Καραϊσκάκη.

Ο διεθνής φορ είναι μία από τις μεταγραφικές βόμβες των «ερυθρόλευκων» και στον αγώνα με τους Σερραίους ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τού έδωσε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση, βάζοντάς τον ως αλλαγή στο 68ο λεπτό.

Ο Ταρέμι αντικατέστησε τον Ελ Κααμπί με το σκορ στο 2-0 και στα τελευταία λεπτά, αφού έγινε το 3-0 από τον Ποντένσε, πέτυχε τα πρώτα του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Ιρανός «χτύπησε» στο 88′ για το 4-0 και στο 93′ για το 5-0, με τους οπαδούς στις εξέδρες να τον αποθεώνουν.

Δείτε τα πρώτα γκολ του Ταρέμι με τους «ερυθρόλευκους»