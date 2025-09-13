Mετά τη διακοπή για τους αγώνες της Εθνικής ομάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το πρωτάθλημα της Super League συνεχίζεται σήμερα με τρεις αναμετρήσεις στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

Ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού για πρώτη φορά με τον κόσμο στο πλευρό του σε ματς εντός έδρας, κόντρα στον Πανσερραϊκό. Μία αναμέτρηση – πρόβα των Ερυθρολεύκων για την πρεμιέρα τους στη league phase του Champions League, την Τετάρτη στο Γ. Καραϊσκάκης με αντίπαλο την Πάφο.

Ενδιαφέρουσα και η αναμέτρηση του Αρη με τον Ατρόμητο στη Θεσσαλονίκη, ενώ στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός φιλοξενεί τον Βόλο.

Αναλυτικά:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με δύο νίκες στο πρωτάθλημα και έχει ένα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη με ορισμένες ιδιαιτερότητες. Είναι το πρώτο ματς εντός έδρας με κόσμο, μετά από τέσσερις μήνες, είναι το πρώτο παιχνίδι μετά τις μεταγραφές Ποντένσε και Ταρέμι και είναι και το τελευταίο τεστ πριν την πρεμιέρα του Τσάμπιονς Λιγκ και τον αγώνα με την Πάφο. Εκτός αναμένεται να είναι και πάλι ο φορ Γιάρεμτσουκ.

Ο Πανσερραϊκός δεν κατάφερε να πάρει κάτι από τις δύο πρώτες αγωνιστικές και δεν έχει πετύχει ακόμη γκολ. Κι αν με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια στην πρεμιέρα το έργο του ήταν πολύ δύσκολο, τα προβλήματα φάνηκαν και στο εντός έδρας ματς με τον ΟΦΗ. Έχει ένα… βουνό να ανέβει στις πρώτες αγωνιστικές, καθώς πάει στο Καραϊσκάκη, με τον αμυντικό Αρμουγκόμ και τους μέσους Γκαλβάν, Ζελέν να προέρχονται από προβλήματα.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΑΡΗΣ

20:00 Novasports Prime.

Ο Ατρόμητος ετοιμάζεται για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν, μετά τις εξόδους σε Αγρίνιο και Θεσσαλονίκη, με θετικό απολογισμό, καθώς κέρδισε τον Παναιτωλικό και έχασε από τον ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι που ούτως ή άλλως ήταν πολύ δύσκολο. Με τον Άρη είναι κι ένα πρώτο τεστ για την εντός έδρας παρουσία του, καθώς πέρσι είχε πολλές απώλειες στο Περιστέρι. Εκτός είναι ο τιμωρημένος επιθετικός Μπακού και ο τραυματίας φορ Τσιλούλης.

Η εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό προκάλεσε ραγδαίες εξελίξεις στον Άρη με τον Ουζουνίδη να αποτελεί παρελθόν και τον Χιμένεθ, που έχει εμπειρία από το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έχει εργαστεί στην ΑΕΚ, να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία. Είναι το πρώτο ματς μακριά από την Θεσσαλονίκη και ο Ισπανός προπονητής περιμένει άμεση αντίδραση στο Περιστέρι. Επέστρεψε στην ομάδα ο γκολκίπερ Διούδης, από προβλήματα προέρχονται οι μεσοεπιθετικοί Πέρεθ, Δώνης.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΒΟΛΟΣ

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD.

Μετά την προβληματική πρεμιέρα και την ήττα από τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός έκανε την έκπληξη και πέτυχε σπουδαία νίκη στην Θεσσαλονίκη επί του Άρη και πήρε την ώθηση που χρειαζόταν. Στόχος φυσικά είναι να πάρει και το πρώτο τρίποντο στο γήπεδο του και να μην έχει πάλι απώλειες και ο Πετράκης περιμένει την ομάδα του πολύ καλύτερη από την πρεμιέρα. Από προβλήματα προέρχονται οι αμυντικοί Μλάντεν και Μαυρίας.

Ο Βόλος άντεξε μέχρι το 77’ απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά στο τέλος δεν απέφυγε την ήττα βγάζοντας ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα στο ξεκίνημα, καθώς προηγήθηκε το παιχνίδι με τον Άρη στην Θεσσαλονίκη. Η ομάδα της Μαγνησίας είναι φιλόδοξη φέτος, αλλά πρέπει να αρχίσει να παίρνει και βαθμούς και αυτό θέλει οπωσδήποτε στον αγώνα με τον Παναιτωλικό. Ο Φεράντο είναι αισιόδοξος για την ομάδα του, από πρόβλημα προέρχεται ο μέσος Τσοκάνης.