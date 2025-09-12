Ο Ζοάο Μάριο είναι και επισήμως, πλέον, παίκτης της ΑΕΚ καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτησή του, μετά τη συμφωνία με τη Μπεσίκτας για τον δανεισμό του, με τον ίδιο να στέλνει το μήνυμά του στον κόσμο.

Λίγο πριν το τέλος της μεταγραφικής περιόδου η Ένωση κατάφερε να κλείσει ένα deal που σε θεωρητικό επίπεδο την ενισχύει σημαντικά, με δεδομένη την αξία του διεθνή Πορτογάλου χαφ.

Οι «κιτρινόμαυροι» συμφώνησαν με τη Μπεσίκτας για τον δανεισμό του Ζοάο Μάριο που ήρθε στην Αθήνα, πέρασε ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το συμβόλαιό του και ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ.

Ο Πορτογάλος άσος βρέθηκε στην OPAP Arena, όπου και έβαλε την υπογραφή, στέλνοντας και το πρώτο του μήνυμα στον κόσμο της ΑΕΚ μέσω του AEK TV: «Ας παλέψουμε και ας νικήσουμε μαζί».