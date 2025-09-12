Το CIES Football Observatory προβλέπει σκληρή μάχη για την κατάκτηση της Super League της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, αλλά πάντα με τον Ολυμπιακό φαβορί.

Οι Πειραιώτες μπορεί να συγκεντρώνουν εκ νέου τις περισσότερες πιθανότητες (36,5%) για να διατηρήσουν τα σκήπτρα τους, ωστόσο φέρονται να απειλούνται κυρίως από την ΑΕΚ (29%), δευτερευόντως από τον ΠΑΟΚ (19%) αλλά και από τον Παναθηναϊκό (10,1%), ενώ παρακάτω βρίσκεται ο Άρης (4,2%) και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που συγκεντρώνουν ποσοστό κάτω του 1%.