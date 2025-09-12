Το CIES Football Observatory προβλέπει σκληρή μάχη για την κατάκτηση της Super League της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, αλλά πάντα με τον Ολυμπιακό φαβορί.
Οι Πειραιώτες μπορεί να συγκεντρώνουν εκ νέου τις περισσότερες πιθανότητες (36,5%) για να διατηρήσουν τα σκήπτρα τους, ωστόσο φέρονται να απειλούνται κυρίως από την ΑΕΚ (29%), δευτερευόντως από τον ΠΑΟΚ (19%) αλλά και από τον Παναθηναϊκό (10,1%), ενώ παρακάτω βρίσκεται ο Άρης (4,2%) και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που συγκεντρώνουν ποσοστό κάτω του 1%.
Probability to be champions as per @CIES_Football statistical model 📊— CIES Football Obs (@CIES_Football) September 11, 2025
🔝 🇭🇷 #DinamoZagreb 63% 🇬🇷 #Olympiacos 36% 🇵🇹 #SportingCP 39% 🇷🇸 #CrvenaZvezda 76% 🇹🇷 #Galatasaray 55%
Data for all clubs in 2⃣9⃣ leagues and variables 👉 https://t.co/4nsfnnUX9B pic.twitter.com/GyddUwsTNg