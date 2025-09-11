Συμπληρώθηκε χθες το βράδυ το «παζλ» των ημιτελικών του Eurobasket 2025, αφού μετά τους αποκλεισμούς της Σερβίας και της Γαλλίας από τη φάση των «16», λίγο έλειψε να μείνει εκτός και η Παγκόσμια πρωταθλήτρια, με τη Γερμανία να φέρνει τούμπα το ματς στην τελευταία περίοδο επί της Σλοβενίας του φοβερού Λούκα Ντόντσιτς, παίρνοντας την πρόκριση με το τελικό 99-91.

Η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει το σύνολο του Εργκίν Αταμάν την προσεχή Παρασκευή (12/09) στις 21:00, ενώ, ο άλλος ημιτελικός, ανάμεσα στη Γερμανία και τη Φινλανδία θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα στις 17:00.

Όσον αφορά τον μικρό και τον μεγάλο τελικό, εκείνοι θα λάβουν χώρα την Κυριακή στις 14 του μήνα στις 17:00 και 21:00 αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών:

Παρασκευή 12/09

Γερμανία-Φινλανδία 17:00

Ελλάδα-Τουρκία 21:00

Κυριακή 14/09