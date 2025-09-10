Η Εθνική Ελλάδας τα έχει πάει εξαιρετικά, ως τώρα, στο EuroBasket 2025 καθώς έχει προκριθεί στην 4άδα και ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ενθουσιασμένος με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον οποίο ανταλλάσσουν… κωδικούς για NBA και τένις.

Έπειτα από αναμονή 16 χρόνων η Ελλάδα επέστρεψε στην 4άδα σε Eurobasket και την Παρασκευή (12/9) στον ημιτελικό με την Τουρκία θα κυνηγήσει τη νίκη με την οποία θα εξασφαλίσει μετάλλιο, με την ελπίδα αυτό να είναι χρυσό τελικά.

Γενικά η πορεία της Εθνικής ομάδας έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους Έλληνες και ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Τσιτσιπάς, ο οποίος μίλησε για την ομάδα του Σπανούλη και τον φίλο του, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Είναι καταπληκτικό που περνάμε αυτές τις στιγμές όχι μόνο με το ελληνικό τένις, αλλά και με αθλήματα που βλέπουμε να ανεβαίνουν συνεχώς. Το μπάσκετ είναι μια μεγάλη μου αγάπη. Έχω τρέλα με το μπάσκετ και παρακολουθώ και το ΝΒΑ, μου έχει δώσει ο Γιάννης τους κωδικούς του για το ΝΒΑ Channel! Tου είμαι ευγνώμων γι’ αυτό, του έδωσα κι εγώ τους κωδικούς μου στο Tennis TV.», είπε αρχικά ο Έλληνας τενίστας και συνέχισε.

«Είναι όμορφο που έχουμε μια τέτοια αθλητική σχέση και δίνουμε ώθηση ο ένας στον άλλον μέσω των αθλημάτων μας. Είναι πολύ υγιές. Τους εύχομαι καλή τύχη, θα τους δούμε την Παρασκευή, το έχουμε πει με την ομάδα. Για εμάς είναι μεγάλη στιγμή και θα τους υποστηρίξουμε στο φουλ».