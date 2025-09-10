Η πρόκριση της Εθνικής Ελλάδας στους ημιτελικούς του EuroBasket 2025 έκανε χαρούμενο και τον Νόβακ Τζόκοβιτς, όπως έδειξε με το σχόλιό του σε ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η Εθνική μας ομάδα με το 87-76 επί της Λιθουανίας πήρε το εισιτήριο για την 4άδα της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία, με τον Greek Freak να ανεβάζει στα social media μία φωτογραφία του από τον αγώνα και γράφοντας απλά «Ρίγα».

Μια ανάρτηση που αποφάσισε να σχολιάσει και ο Τζόκοβιτς και μάλιστα στα ελληνικά. «Πάμε», έγραψε ο Σέρβος τενίστας βάζοντας και αποθεωτικά emoji, εκφράζοντας ξεκάθαρα τα οπαδικά συναισθήματά του.

Ο «Νόλε», άλλωστε, λατρεύει την Ελλάδα και αυτός είναι και ο λόγος που αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στη χώρα μας με την οικογένειά του.