Ιστορική στιγμή για τον αρχηγό του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος στο νικηφόρο παιχνίδι της Εθνικής με αντίπαλο το Ισραήλ, έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.

Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» πραγματοποίησε την 169η συμμετοχή του με το εθνόσημο, ξεπερνώντας τον Νίκο Γκάλη (168) και ανεβαίνοντας μόνος του στην 10η θέση όλων των εποχών σε συμμετοχές με την Εθνική ομάδα.

Ο Παπανικολάου συνεχίζει να αποτελεί στυλοβάτη της Εθνικής, δείχνοντας τον δρόμο με το πάθος, την εμπειρία και το ήθος του, ενώ πλέον κυνηγά τον Γιάννη Μπουρούση, που έχει 174 συμμετοχές.

Στην κορυφή παραμένει ο Παναγιώτης Γιαννάκης με 351 συμμετοχές.