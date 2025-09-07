Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πετυχαίνει 37 πόντους (συν 9 ριμπάουντ), η Εθνική Ελλάδας νίκησε με 84-79 το Ισραήλ και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Eurobasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία, έχοντας πλέον ως στόχο την κατάκτηση μεταλλίου.

Από την αρχή του αγώνα ο Greek Freak έδειξε τις διαθέσεις του καθώς πέρυχε 11 πόντους σε λιγότερο από 7 λεπτά, με αποτέλεσμα η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να προηγηθεί με 21-12 και να κλείσει στο +6 (28-22) την πρώτη περίοδο.

Σε αντίθεση με ό,τι είχε γίνει κόντρα στην Ισπανία, η Εθνική ομάδα δεν ήταν εύστοχη στα τρίποντα αυτή τη φορά, έβρισκε όμως τις λύσεις μέσα από τους αιφνιδιασμούς και με τον Αντετοκούνμπο να σκοράρει συνεχώς κατάφερε να ξεφύγει και με +11 (50-39), για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με το σκορ στο 50-41.

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου το Ισραήλ έβγαλε αντίδραση και κατάφερε να πλησιάσει στο -3 (56-53), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να χρεώνεται με 3ο φάουλ και να βγάζει κούραση κάποια στιγμή. Γεγονός που εκμεταλλεύτηκαν οι Ισραηλινοί για να πλησιάσουν και στο -2 (60-58), πριν έρθει ένα μίνι-ξέσπασμα χάρη και στο τρίποντο του εξαιρετικού Σαμοντούροβ, με το σκορ να γίνεται 67-59.

Η Ελλάδα μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με προβάδισμα 8 πόντων και με τον Σλούκα να έχει σωστές αποφάσεις, τον Παπανικολάου να βάζει μεγάλο τρίποντο και τον Αντετοκούνμπο να είναι πάντα εκεί όποτε χρειάστηκε, ήρθε η νίκη με 84-79 και η πρόκριση στους προημιτελικούς.

Τα δεκάλεπτα: 28-22, 50-41, 67-59, 84-79