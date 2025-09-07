Στη Riga Arena για να παρακολουθήσει τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με το Ισραήλ για τη φάση των «16» του EuroBasket 2025 βρέθηκε ο Εργκίν Αταμάν, έχοντας μαζί του και τον γιο του.

Η Τουρκία είναι ήδη στους προημιτελικούς και ο προπονητής της αποφάσισε να πάει στο γήπεδο για να δει από κοντά την αναμέτρηση της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού είχε μαζί του και τον γιο του ενώ αν η Ελλάδα και η Τουρκία φτάσουν ως την 4άδα τότε θα μονομαχήσουν στον ημιτελικό για μια θέση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.