Η Λιθουανία θα είναι η αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας, αν φυσικά αυτή νικήσει την Κυριακή (7/9) το Ισραήλ, στους προημιτελικούς του EuroBasket 2025, καθώς επικράτησε της Λετονίας με 88-79.

Ο Άρνας Βελίτσκα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, γεμίζοντας το κενό του Γιοκουμπάιτις, με 21 πόντους, 12 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Άξιοι συμπαραστάτες του οι Τουμπέλις (18 πόντοι, 12 ριμπάουντ) και Σιρβίντις (18 πόντοι, 7 ριμπάουντ), ενώ ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, σε μόλις 10 λεπτά συμμετοχής, πρόσθεσε 9 πόντους και μία ασίστ.

Η οικοδέσποινα της τελικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2025, Λετονία, αποχαιρέτησε με απογοήτευση τη διοργάνωση, καθώς παρά τη σπουδαία εμφάνιση του Κρίσταπς Πορζίνγκις (34 πόντοι, 19 ριμπάουντ), δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα. Ο Ρίχαρντς Λόμαζ συνέβαλε με 21 πόντους, αλλά οι γηπεδούχοι δεν είχαν άλλες αξιόπιστες λύσεις.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 47-37, 66-54, 88-79

Λιθουανία (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 9, Νορμάντας 2, Βελίτσκα 21 (3), Ρατζέβιτσους 2, Σεντεκέρσκις 6 (1), Τυμπέλις 18 (1), Βαλαντσιούνας 9, Γκιεντράιτις, Σαρτζούνας 3, Σιρβίντις 18 (1).

Λετονία (Μπάνκι): Μέγερις 1, Πορζίνγκις 34 (4), Ντάβις Μπέρτανς 3 (1), Ντάιρις Μπέρτανς, Σμιτς 8, Τσάβαρς, Λόμαζ 21 (4), Κούρουτς 3 (1), Ζάγκαρς 6, Ζόρικς 3 (1).