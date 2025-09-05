Το Eurobasket 2025 περνά πλέον στη φάση των «16», εκεί όπου κάθε αγώνας είναι τελικός.

Οι πρώτες αναμετρήσεις, του Σαββάτου, είχαν ήδη γίνει γνωστές από χθες (03/09), ενώ πλέον έγιναν γνωστά και τα ζευγάρια της Κυριακής και φυσικά τον αντίπαλο της Εθνικής Ελλάδας, που είναι το Ισραήλ.

Αναλυτικά τα ζευγάρια και οι ώρες των αγώνων:

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Τουρκία-Σουηδία 12:00

Γερμανία-Πορτογαλία 15:15

Λιθουανία-Λετονία 18:30

Σερβία-Φινλανδία 21:45

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου