Το Eurobasket 2025 περνά πλέον στη φάση των «16», εκεί όπου κάθε αγώνας είναι τελικός.

Οι πρώτες αναμετρήσεις, του Σαββάτου, είχαν ήδη γίνει γνωστές από χθες (03/09), ενώ πλέον έγιναν γνωστά και τα ζευγάρια της Κυριακής και φυσικά τον αντίπαλο της Εθνικής Ελλάδας, που είναι το Ισραήλ.

Αναλυτικά τα ζευγάρια και οι ώρες των αγώνων:

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

  • Τουρκία-Σουηδία 12:00
  • Γερμανία-Πορτογαλία 15:15
  • Λιθουανία-Λετονία 18:30
  • Σερβία-Φινλανδία 21:45

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

  • Πολωνία-Βοσνία 12:00
  • Γαλλία-Γεωργία 15:15
  • Ιταλία-Σλοβενία 18:30
  • Ελλάδα-Ισραήλ 21:45