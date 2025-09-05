Το Eurobasket 2025 περνά πλέον στη φάση των «16», εκεί όπου κάθε αγώνας είναι τελικός.
Οι πρώτες αναμετρήσεις, του Σαββάτου, είχαν ήδη γίνει γνωστές από χθες (03/09), ενώ πλέον έγιναν γνωστά και τα ζευγάρια της Κυριακής και φυσικά τον αντίπαλο της Εθνικής Ελλάδας, που είναι το Ισραήλ.
Αναλυτικά τα ζευγάρια και οι ώρες των αγώνων:
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
- Τουρκία-Σουηδία 12:00
- Γερμανία-Πορτογαλία 15:15
- Λιθουανία-Λετονία 18:30
- Σερβία-Φινλανδία 21:45
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
- Πολωνία-Βοσνία 12:00
- Γαλλία-Γεωργία 15:15
- Ιταλία-Σλοβενία 18:30
- Ελλάδα-Ισραήλ 21:45