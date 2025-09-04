Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται την Παρασκευή (5/9) ο Μανόλο Χιμένεθ, μαζί με τους συνεργάτες του, για να επισημοποιηθεί η συμφωνία του με τον Άρη, όπου θα αντικαταστήσει τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Το ξεκίνημα των «κίτρινων» στη σεζόν δεν είναι καλό, το κλίμα στις τάξεις του κόσμου είναι βαρύ και η διοίκηση της ΠΑΕ αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή. Η συνεργασία με τον Ουζουνίδη, επομένως, δεν θα συνεχιστεί, με τον αντικαταστάτη του να είναι ήδη γνωστός.

Ο λόγος για τον Ισπανό τεχνικό που είχε συζητήσεις με τους διοικούντες τις τελευταίες μέρες και τελικά συμφώνησε, οπότε αναμένεται η άφιξή του στην Ελλάδα μαζί με τους συνεργάτες του ώστε να γίνει και επισήμως ο νέος προπονητής του Άρη και να αρχίσει τη δουλειά.

Ο Χιμένεθ ξέρει πολύ καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά τις θητείες του στην ΑΕΚ, με την οποία είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2018, ενώ η τελευταία του ομάδα ήταν ο ΑΠΟΕΛ, από τον οποίο αποχώρησε τον περασμένο Μάρτιο.