Ο Άρης είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τον Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος και θα αντικαταστήσει στον κίτρινο πάγκο τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Ο Άρης βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες επαφές με τον Ισπανό προπονητή και απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες και τα τυπικά, προκειμένου να έρθει στην Ελλάδα, να υπογράψει και να επισημοποιηθεί το deal.

Ο Μανόλο Χιμένεθ είναι ένας προπονητής που γνωρίζει πολύ καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο, μετρώντας τέσσερις θητείες στον πάγκο της ΑΕΚ, ενώ έχει περάσει και από την τεχνική ηγεσία του ΑΠΟΕΛ.