Ο Μαρίνος Ουζουνίδης απουσίαζε από την προπόνηση του Άρη την Τετάρτη (3/9) και απομένει, βασικά, μόνο η ανακοίνωση για το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών, με τον Μανόλο Χιμένεθ να είναι το φαβορί για να τον αντικαταστήσει.

Το κακό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν, με τον πρόωρο αποκλεισμό στα προκριματικά του Europa Conference League και την εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό στη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος, θα φέρει τελικά και αλλαγή προπονητή στους «κίτρινους».

Το γεγονός ότι την Τρίτη (2/9) έγινε γνωστό πως υπάρχουν επαφές με τον Χιμένεθ απλά επιβεβαίωνε ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του Ουζουνίδη και τώρα απομένουν λεπτομέρειες για να έρθει και η σχετική ανακοίνωση.

Ο Έλληνας τεχνικός απουσίαζε από την προπόνηση της Τετάρτης (3/9), η οποία έγινε υπό τις οδηγίες του Νικηφόρου Μπελαγιάννη, την ίδια ώρα που η συμφωνία με τον Χιμένεθ φέρεται να είναι πιο κοντά και δεν αποκλείεται ο Ισπανός να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή (5/9).