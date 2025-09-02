Ο Μαρίνος Ουζουνίδης παραμένει προπονητής του Άρη, η διοίκηση όμως είναι έτοιμη να προχωρήσει σε αλλαγή και εξετάζει διάφορες περιπτώσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι και αυτή του Μανόλο Χιμένεθ.

Η εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό βάρυνε πολύ το κλίμα στους «κίτρινους», οι οποίοι απέτυχαν και στα προκριματικά του Europa Conference League με τον πρόωρο αποκλεισμό τους. Η ομάδα, επομένως, πήγε στην πρώτη διακοπή της σεζόν με πεσμένο ηθικό και δεν αποκλείεται στην επανέναρξη του πρωταθλήματος να έχει νέο προπονητή.

Στη διοίκηση, παρά το γεγονός ότι ο Ουζουνίδης παραμένει στη θέση του, εξετάζουν διάφορες περιπτώσεις προπονητών και μια από αυτές που έχουν ξεχωρίσει είναι αυτή του Χιμένεθ. Προπονητής που ξέρει πολύ καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά τις θητείες του στον πάγκο της ΑΕΚ.

Ο Ισπανός τεχνικός είχε αναλάβει τον Οκτώβριο του 2024 τον ΑΠΟΕΛ αλλά στις αρχές του περασμένου Μαρτίου έλυσε το συμβόλαιό του και από τότε παραμένει ελεύθερος.