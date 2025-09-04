Ένα απίστευτο περιστατικό έχει προκαλέσει σάλο στη Βραζιλία, με πρωταγωνιστή τον Νεϊμάρ, αφού όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στη Βραζιλία, ένας επιχειρηματίας, που πέθανε πρόσφατα, τον είχε ορίσει κληρονόμο της τεράστιας περιουσίας του, η οποία ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια.

Το εντυπωσιακό είναι πως ο επιχειρηματίας δεν είχε καμία προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον Νεϊμάρ και μάλιστα δεν τον είχε συναντήσει ποτέ στη ζωή του.

Στο έγγραφο ο εκλιπών εξηγεί ότι η επιλογή του βασίστηκε αποκλειστικά στην εκτίμηση και τη συναισθηματική ταύτιση που ένιωθε με τον Βραζιλιάνο σταρ. «Μου αρέσει πολύ, ταυτίζομαι μαζί του. Διακρίνω σπάνιες αξίες στο πρόσωπό του και με συγκινεί ιδιαίτερα η σχέση που έχει με τον πατέρα του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, το περιβάλλον του Νεϊμάρ τονίζει πως μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την υπόθεση.

Η απίθανη αυτή ιστορία έχει γίνει πρώτο θέμα στα βραζιλιάνικα ΜΜΕ.