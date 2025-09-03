Η Εθνική γνώρισε μία απρόσμενη ήττα από την Βοσνία και ακόμη δεν έχει κλειδώσει την πρώτη θέση στον όμιλο.

Αναλόγως με την τελική κατάταξη που θα κριθεί στην 5η και τελευταία αγωνιστική – όπως και στον Γ’ όμιλο- θα προκύψει και ο αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας με τον πρώτο να παίζει με τον τέταρτο και τον δεύτερο με τον τρίτο.

GROUP D (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ – ΠΟΛΩΝΙΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική – Πέμπτη 28 Αυγούστου

Ισραήλ – Ισλανδία 83-71

Βέλγιο – Γαλλία 64-92

Σλοβενία – Πολωνία 95-105

2η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου

Ισλανδία – Βέλγιο 64-71

Γαλλία – Σλοβενία 103-95

Πολωνία – Ισραήλ 66-64

3η αγωνιστική – Κυριακή 31 Αυγούστου

Σλοβενία – Βέλγιο 86-69

Ισραήλ – Γαλλία 82-69

Πολωνία – Ισλανδία 84-75

4η αγωνιστική – Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Βέλγιο – Ισραήλ 89-92

Ισλανδία – Σλοβενία 79-87

Γαλλία – Πολωνία 83-76

5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Γαλλία – Ισλανδία (15:00)

Ισραήλ – Σλοβενία (18:00)

Πολωνία – Βέλγιο (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Γαλλία 3-1*

Ισραήλ 3-1

Πολωνία 3-1*

Σλοβενία 2-2*

Βέλγιο 1-3

Ισλανδία 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

Τα δεδομένα για την κατάκτηση της πρωτιάς από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι απλά:

Νίκη της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία σημαίνει κατάκτηση της πρώτης θέσης από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη που δεν ενδιαφέρεται για οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα.

2. Σε περίπτωση που η Ελλάδα ηττηθεί από την Ισπανία με τουλάχιστον 28 πόντους διαφορά, η Ιταλία επικρατήσει της Κύπρου και η Γεωργία της Βοσνίας τότε η βαθμολογία θα είναι αυτή:

Ιταλία 4-1

2. Ισπανία 3-2

3. Ελλάδα 3-2

4. Γεωργία 3-2

3 Σε περίπτωση που η Ελλάδα ηττηθεί από την Ισπανία έως 27 πόντους διαφορά, η Ιταλία κερδίσει την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία τότε θα διαμορφωθεί αυτή η βαθμολογία:

1. Ιταλία 4-1

2. Ελλάδα 3-2

3. Ισπανία 3-2

4. Γεωργία 3-2

4. Σε περίπτωση που ηττηθούμε από την Ισπανία, η Ιταλία κερδίσει την Κύπρο και η Βοσνία κερδίσει την Γεωργία τότε η βαθμολογία θα διαμορφωθεί:

1. Ιταλία 4-1

2. Ισπανία 3-2

3. Βοσνία 3-2

4. Ελλάδα 3-2

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Νικητής 1 – Νικητής 5 (17:00 ή 21:00)

10. Νικητής 2 – Νικητής 6 (17:00 ή 21:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Νικητής 3 – Νικητής 7 (17:00 ή 21:00)

12. Νικητής 4 – Νικητής 8 (17:00 ή 21:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 – Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)

14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός (17:00)

Μεγάλoς Τελικός (21:00)