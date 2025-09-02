Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε στην UEFA τη λίστα με τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες της League Phase του Europa League.

Οι «ασπρόμαυροι» πήραν το εισιτήριο για τη League Phase μετά την πρόκριση επί της Ριέκα και τα οκτώ παιχνίδια που θα δώσουν εκεί είναι κόντρα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός), Θέλτα (εκτός), Λιλ (εκτός), Γιούνγκ Μπόις (εντός), Μπραν (εντός), Λουντογκόρετς (εκτός), Μπέτις (εντός) και Λιόν (εκτός).

Για αυτά τα παιχνίδια, λοιπόν, ο «δικέφαλος του βορρά» κατέθεσε τη λίστα με τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και οι οποίοι είναι οι εξής…

Λίστα Α

Μπάμπα , Τάισον , Μπιάνκο , Καμαρά , Τσάλοφ , Ντεσπόντοφ , Γιακουμάκης , Ιβανούσετς , Κεντζιόρα , Κένι , Κωνσταντέλιας , Λόβρεν , Μεϊτέ , Μιχαηλίδης , Μύθου , Οζντόεφ , Παβλένκα , Πέλκας , Σάστρε , Τέιλορ , Θυμιάνης , Τσιφτσής , Τσοπούρογλου , Βολιάκο , Α.Ζίβκοβιτς.

Λίστα Β

Μπαταούλας , Χατσίδης , Γκιτέρσος, Κωττάς , Μοναστηρλής , Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.