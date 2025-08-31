Με γκολ του Πιερό, ο οποίος είχε να σκοράρει από τον περασμένο Φεβρουάριο, η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης και έκανε το 2×2 στο πρωτάθλημα, λίγες μέρες μετά την πρόκριση επί της Άντερλεχτ.

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τα αποτελέσματά της στην Ευρώπη, η Ένωση πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού μετά το πρώτο 15λεπτο και στο 24′ είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Κοϊτά μετά την πάσα του Ελίασον αλλά ο Καστάνιο κατάφερε να απομακρύνει τη μπάλα πάνω στη γραμμή μετά το πλασέ του Μαυριτανού.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά είχε και δυσκολίες απέναντι σε μια ομάδα που αμυνόταν σωστά και έκλεινε τους χώρους. Παρ’ όλα αυτά, στο 38′ ήρθε το γκολ για τους «κιτρινόμαυρους», με τον Μάνταλο να εκτελεί το κόρνερ και τον Πιερό με κεφαλιά να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, στο 49′, ο Μάνταλος με κεφαλιά, μετά τη σέντρα του Πένραϊς, πήγε για το 2-0 αλλά ο Σίπτσιτς έδιωξε πάνω στη γραμμή, με τον «δικέφαλο αετό» να ανεβάζει ρυθμό και να πλησιάζει στο δεύτερο γκολ και στο 58′ με την προβολή του Πιερό μετά την προσπάθεια του Ελίασον αλλά η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο Νίκολιτς έριξε στη συνέχεια στο παιχνίδι και τον Γιόβιτς και η ΑΕΚ έψαξε το 2-0, το οποίο θα μπορούσε να γίνει στο 77′ από το δυνατό σουτ του Κουτέσα αλλά ο Παπαδόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά. Το σκορ, επομένως, παρέμεινε 1-0 και αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, καθώς ο Αστέρας δεν κατάφερε να γίνει απειλητικός στο τελευταίο 10λεπτο, όταν και βγήκε μπροστά με στόχο την ισοφάριση.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Πενράις, Μουκουντί, Βίντα, Ρότα, Κοϊτά (69’ Κουτέσα), Μαρίν (69’ Γιόβιτς), Πινέδα, Ελίασον, Πιερό (86’ Λιούμπισιτς), Μάνταλος.

Αστέρας Τρίπολης (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς (86’ Ιβάνοφ), Καστάνιο, Σιλά, Άλχο, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης (71’ Χαραλάμπογλου), Καλτσάς (62’ Μεντιέτα), Μακέντα (86’ Τζοακίνι), Γκονζάλες (62’ Γιαμπλόνσκι), Μούμο.