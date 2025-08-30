Η αναμέτρηση του Βόλου με τον Ολυμπιακό δεσπόζει στο σημερινό «πρώτο πιάτο» της 2ης αγωνιστικής της Super League, πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας.

Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να διασκεδάσουν τις μέτριες εντυπώσεις από το ματς της πρεμιέρας με τον Αστέρα ΑΚΤΟΡ και στο πλευρό τους θα έχουν περίπου 15.000 φίλους τους που θα ταξιδέψουν στον Βόλο για να δουν για πρώτη φορά φέτος την ομάδα τους σε ματς πρωταθλήματος.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση Πανσερραϊκός – ΟΦΗ με τους κρητικούς να κάνουν ντεμπούτο αφού το ματς της 1ης αγωνιστικής είχε αναβληθεί.

Το πρόγραμμα συμπληρώνει η μάχη των νεοφώτιστων Λάρισας και Κηφισιάς στο AEL FC Arena και ο αγώνας Άρης – Παναιτωλικός

ΒΟΛΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ο Βόλος άντεξε για μία ώρα, αλλά δεν απέφυγε τελικά την ήττα από τον Άρη στην Θεσσαλονίκη. Έδειξε όμως καλά στοιχεία και τα πρώτα ματς του πρωταθλήματος θα του χρησιμεύσουν για να «δέσει», καθώς και αυτό το καλοκαίρι έκανε πολλές αλλαγές για να κάνει την πορεία που θέλει. Το βαρύ πρόγραμμα συνεχίζεται, καθώς υποδέχεται τον Ολυμπιακός στο Πανθεσσαλικό. Ο Φεράντο θέλει να δει την ομάδα του να κοντράρει όσο περισσότερο μπορεί τον αντίπαλο της και να της βάλει δύσκολα. Από προβλήματα προέρχονται ο αμυντικός Φορτούνα και ο μέσος Τσοκάνης.

Ο Ολυμπιακός φλέρταρε με τη… γκέλα στην πρεμιέρα απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, αλλά βρήκε τη λύση στις καθυστερήσεις για να πάρει το τρίποντο που ήθελε. Απέναντι σε κλειστές άμυνες έχει πολλές φορές δυσκολίες, αλλά έχει και παίκτες για να κάνουν την προσωπική ενέργεια, όπως ο Γιαζίτζι, με το εξαιρετικό γκολ, που πέτυχε και στόχος είναι να επικρατήσει πιο άνετα στον Βόλο. Οι επιλογές αυξάνονται για τον Μεντιλίμπαρ επιθετικά, καθώς θα είναι αυτήν τη φορά στη διάθεση του οι νεοαποκτηθέντες εξτρέμ Καμπελά, Στρεφέτσα, ενώ αναμένεται να επιστρέψει στην αποστολή και ο σέντερ φορ Γιάρεμτσουκ.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΟΦΗ

19:30 Novasports 2HD

Ο Πανσερραϊκός δεν απέφυγε την ήττα στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ, αλλά ένα τέτοιο αποτέλεσμα στην Νέα Φιλαδέλφεια δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόβλημα. Αντίθετα, είναι οι αδυναμίες που έχει δείξει μέχρι τώρα στην προετοιμασία του, με αποκορύφωμα τον αποκλεισμό στο Κύπελλο, που δημιουργούν προβληματισμό και για τη συνέχεια, αν και ακόμη είναι νωρίς για οριστικά συμπεράσματα. Σε κάθε περίπτωση, το ματς με τον ΟΦΗ είναι σημαντικό για να βγάλει αντίδραση η ομάδα των Σερρών. Στον πάγκο θα είναι αυτήν τη φορά ο Μπάτσι, από προβλήματα προέρχονται ο αμυντικός Αμουργκόμ και ο μέσος Γκαλβάν, αποκτήθηκε ο μέσος Νάνελι.

Ο ΟΦΗ μπαίνει αυτήν την εβδομάδα στο πρωτάθλημα, καθώς ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό της πρώτης αγωνιστικής αναβλήθηκε. Η ομάδα της Κρήτης δεν έχει κάνει πολλές αλλαγές στο ρόστερ της, έκανε επένδυση το καλοκαίρι με την αγορά του Νους και έχει φιλοδοξίες για μία καλύτερη σεζόν από την περσινή και συγκεκριμένα να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το μόνο πρόβλημα για τον Ράσταβατς είναι η έλλειψη επίσημων αγώνων, που είναι απαραίτητοι για να βρει ρυθμό μία ομάδα. Ωστόσο, θεωρεί ότι είναι σε καλή κατάσταση και πάει στις Σέρρες για μία νίκη, που θα είναι σημαντική.

ΑΡΗΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

21:00 Novasports Prime

Ο Άρης ζορίστηκε για μία ώρα, αλλά βρήκε τα γκολ στην πρεμιέρα για να κερδίσει τον Βόλο και θέλει και δεύτερη νίκη, παίζοντας και πάλι στο γήπεδο του. Μία νίκη που θα του δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση για τη συνέχεια, ειδικά μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό του καλοκαιριού, που είχε προκαλέσει απογοήτευση. Ο Ουζουνίδης βλέπει πλέον το ρόστερ να του δίνει περισσότερες επιλογές, ενώ συνεχίζεται η ενίσχυση, καθώς απέκτησε τον μέσο Γαλανόπουλο και έχει συμφωνήσει με τον γκολκίπερ Διούδη για την επιστροφή του. Από πρόβλημα προέρχεται ο επιθετικός Δώνης.

Ο Παναιτωλικός δεν ξεκίνησε καλά, με την εντός έδρας ήττα από τον Ατρόμητο. Το ίδιο είχε συμβεί και πέρσι, με την Λαμία, αλλά η συνέχεια ήταν πολύ καλή για την ομάδα του Αγρινίου, μόνον που φέτος φαίνεται ότι χρειάζεται πολλή δουλειά από τον Πετράκη, από τη στιγμή που τα δεδομένα δεν είναι τα ίδια με την προηγούμενη σεζόν. Ο έμπειρος προπονητής θέλει να δει τον Παναιτωλικό όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικό στο δύσκολο παιχνίδι με τον Άρη. Από προβλήματα προέρχονται οι αμυντικοί Μαυρίας, Μλάντεν, οι μέσοι Μίχαλακ, Εσκετζής και οι επιθετικοί Χότζα, Σμυρλής.

ΛΑΡΙΣΑ – ΚΗΦΙΣΙΑ

21:30 COSMOTE SPORT 2 HD

Η ΑΕΛ επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία και ο κόσμος της περιμένει με ενθουσιασμό το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Στην πρεμιέρα, η ΑΕΛ έχασε από τον ΠΑΟΚ, μία ήττα που σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται… εκτός προγράμματος, αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει όσοι θα ήθελε τον αντίπαλο της και να του βάλει δύσκολα. Ο Πετράκης ξέρει ότι η ομάδα του χρειάζεται χρόνο, έχοντας κάνει και σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ. Και ξέρει επίσης ότι μία νίκη μπορεί να της δώσει μεγάλη ώθηση για τη συνέχεια. Από πρόβλημα τραυματισμού προέρχεται ο αμυντικός Φεριγκρά.

Η Κηφισιά μπήκε δυνατά στο πρωτάθλημα, προηγήθηκε 2-0 μέσα σε 25 λεπτά στην Λιβαδειά, αλλά στο τέλος δεν πήρε ούτε την ισοπαλία, διαπιστώνοντας άμεσα τις δυσκολίες της κατηγορίας και την ανάγκη να μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τα παιχνίδια της. Έδειξε ότι έχει αρετές, αλλά και πράγματα να βελτιώσει, κύρια στην αμυντική λειτουργία, κάτι που διαπίστωσε ο Λέτο. Αυτήν την εβδομάδα παίζει και πάλι εκτός έδρας, αλλά με στόχο να καταφέρει να πάρει το αποτέλεσμα, προσπαθώντας και πάλι να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Από προβλήματα προέρχονται ο γκολκίπερ Ξενόπουλος και ο μέσος Βιγιαφάνιες.