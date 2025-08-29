Περιζήτητος ήταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο Μονακό, όπου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η κλήρωση του Champions League.

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού μίλησε στο TNT Sports και αναφέρθηκε στις επενδύσεις που σχεδιάζει να κάνει στο ποδόσφαιρο της Βραζιλίας.

«Αξιολογούμε αρκετούς συλλόγους. Αυτό που αναζητούμε είναι κάτι που σχετίζεται κυρίως με τις ακαδημίες, την ανάπτυξη νέων ταλέντων. Κοιτάμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με μία από τις μεγαλύτερες ακαδημίες της Βραζιλίας στο Σάο Πάολο. Έχουμε κάνει σοβαρές συζητήσεις σχετικά με αυτό. Η Βραζιλία είναι μια χώρα που αγαπώ, με τεράστιο ταλέντο, πάθος και μια κουλτούρα όπου το ποδόσφαιρο είναι μέρος της ζωής των ανθρώπων. Ενδιαφερόμαστε για τις ακαδημίες της Σάο Πάολο. Έχω πάει στην πόλη και πέρσι είχαμε παίξει και στο Μαρακανά με την ομάδα Νέων του Ολυμπιακού. Δεν μπορώ να επεκταθώ σε πολλές λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, αλλά μπορώ να πω ξανά: Θέλουμε να επενδύσουμε στη Βραζιλία. Αγαπάμε αυτή τη χώρα, σεβόμαστε το ταλέντο των παικτών και σεβόμαστε την παράδοση του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου», επεσήμανε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.