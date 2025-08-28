Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με ελικόπτερο ο Κρις Φρουμ, ο οποίος νίκησε τέσσερις φορές στο Tour de France, έπειτα από σοβαρό ατύχημα που είχε στην προπόνηση.

Ο 40χρονος Βρετανός ποδηλάτης τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα που είχε στην Τουλόν και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν πως έχει πέντε σπασμένα πλευρά, ρήξη πνεύμονα και κάταγμα οσφυϊκού σπονδύλου.

Το θετικό, όπως αναφέρει το BBC, είναι το γεγονός πως ο Φρουμ είχε τις αισθήσεις του όταν έφτασε στο νοσοκομείο και μίλησε με τους γιατρούς, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η κατάστασή του είναι σταθερή παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς.

Ο Φρουμ κατέκτησε το Tour de France το 2013, το 1015, το 2016 και το 2017 και αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της φετινής σεζόν έπειτα από αυτό το ατύχημα.